Ребров и Ярмоленко оформили поздний камбек – лидер атак спас украинцев от фиаско
Аль-Айн с трудом одолел одного из аутсайдеров чемпионата ОАЭ. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".
Чемпионат ОАЭ, 9 тур
Аль-Айн – Хорфаккан – 2:1
Голы: Куаме, 52, Лаба, 80 – Абеид, 7
После поражения от Аль-Ахли на прошлой неделе Сергея Реброва даже "отправили" в отставку. Руководство клуба оперативно выразило доверие тренеру, которое нужно было оправдать в поединке с Хорфакканом – четвертой с конца командой турнирной таблицы.
Ребров может возглавить сборную Украины во время зимней паузы, – источник
Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл чуть больше часа. На 66-й минуте Сергей Ребров заменил украинца, ушедшего с поля без результативных действий. На тот момент счет был 1:1. Аль-Айн пропустил уже в дебюте, но ответил на старте второго тайма.
Хозяева вырвали победу в конце игры. На 80-й минуте отличился Коджо Лаба – лидер атак команды Реброва, забивший 10-й гол в сезоне. Аль-Айн выиграл непростой матч, набрал 16 очков и поднялся на 3-е место турнирной таблицы. Отставание от лидера чемпионата ОАЭ составляет 3 балла.