Аль-Айн с трудом одолел одного из аутсайдеров чемпионата ОАЭ. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Чемпионат ОАЭ, 9 тур

Аль-Айн – Хорфаккан – 2:1

Голы: Куаме, 52, Лаба, 80 – Абеид, 7

После поражения от Аль-Ахли на прошлой неделе Сергея Реброва даже "отправили" в отставку. Руководство клуба оперативно выразило доверие тренеру, которое нужно было оправдать в поединке с Хорфакканом – четвертой с конца командой турнирной таблицы.

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Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе и отыграл чуть больше часа. На 66-й минуте Сергей Ребров заменил украинца, ушедшего с поля без результативных действий. На тот момент счет был 1:1. Аль-Айн пропустил уже в дебюте, но ответил на старте второго тайма.

Хозяева вырвали победу в конце игры. На 80-й минуте отличился Коджо Лаба – лидер атак команды Реброва, забивший 10-й гол в сезоне. Аль-Айн выиграл непростой матч, набрал 16 очков и поднялся на 3-е место турнирной таблицы. Отставание от лидера чемпионата ОАЭ составляет 3 балла.

خورفكان يتقدم على العين



رأسية مهدي عبيد تسكن شباك خالد عيسى #العين_خورفكان #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/FdHR9Rh1gd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 4, 2022

هدف التعادل للعين



كوامي يرتقي عالياً ويضع الكرة برأسه في مرمى خورفكان #العين_خورفكان #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/lmNnfC72wP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 4, 2022