Аль-Айн з труднощами здолав одного з аутсайдерів чемпіонату ОАЕ. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат ОАЕ, 9 тур

Аль-Айн – Хорфаккан – 2:1

Голи: Куаме, 52, Лаба, 80 – Абеїд, 7

Після поразки від Аль-Ахлі минулого тижня Сергія Реброва навіть "відправили" у відставку. Керівництво клубу оперативно висловило довіру тренеру, яку потрібно було виправдати у поєдинку з Хорфакканом – четвертої з кінця командою турнірної таблиці.

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Андрій Ярмоленко вийшов у стартовому складі та відіграв трохи більше години. На 66-й хвилині Сергій Ребров замінив українця, який пішов з поля без результативних дій. На той момент рахунок був 1:1. Аль-Айн пропустив уже в дебюті, але відповів на старті другого тайму.

Господарі таки вирвали перемогу наприкінці гри. На 80-й хвилині відзначився Коджо Лаба – лідер атак команди Реброва, який забив 10-й гол у сезоні. Аль-Айн виграв непростий матч, набрав 16 очок і піднявся на 3 місце турнірної таблиці. Відставання від лідера чемпіонату ОАЕ складає 3 бали.

خورفكان يتقدم على العين



رأسية مهدي عبيد تسكن شباك خالد عيسى #العين_خورفكان #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/FdHR9Rh1gd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 4, 2022

هدف التعادل للعين



كوامي يرتقي عالياً ويضع الكرة برأسه في مرمى خورفكان #العين_خورفكان #دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/lmNnfC72wP — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 4, 2022