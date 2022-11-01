Украинский специалист Сергей Ребров сейчас переживает не самое лучшее время в чемпионате ОАЭ.

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров может покинуть команду из ОАЭ еще до завершения своего контракта с клубом, который истекает летом 2023 года и возглавить сборную Украины, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, есть реальная вероятность того, что 1 января 2023 года 48-летний украинец будет главным тренером национальной команды Украины.

Напомним, Аль-Айн в чемпионате ОАЭ сейчас идет восьмым, имея в своем активе 13 очков – команда выиграла всего четыре поединка из восьми (три проиграла и один свела в ничью). Контракт Александра Петракова с УАФ закончился после ничьей с Шотландией в Лиге наций (0:0), о продлении соглашения пока не сообщалось.

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