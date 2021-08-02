"На сегодняшний момент есть две кандидатуры – Ребров и Маркевич. Насколько мне известно, Ребров уже начал консультации со своими юристами, чтобы разорвать контракт с Аль-Айном. Вполне возможно, что он сможет это сделать. Если получится, то Ребров станет главным кандидатом, чтобы возглавить сборную Украины уже 9 августа.

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Я уверен, что исполком будет рассматривать и кандидатуру Маркевича. Сейчас идет серьезная работа. На сегодня есть два варианта, но у Реброва шансы большие. Впрочем, только при условии, что он сможет решить вопрос с клубом. Я знаю, что Ребров уже советовался со своими помощниками. Начинаются движения, чтобы Ребров смог возглавить сборную", – заявил Цыганык в эфире ЦиганикLIVE.

Напомним, Ребров подписал соглашение с Аль-Айном только 6 июня и еще не провел ни одного официального матча.

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