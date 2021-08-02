Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко и его тренерский штаб согласовали финансовые вопросы с Украинской ассоциацией футбола после завершения контракта.

УАФ полностью выплатила зарплату и бонусы Андрею Шевченко и его помощникам за выступление на чемпионате Европы, утверждает meta-ratings.

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Сообщается, что свое вознаграждение в ближайшее время получат и игроки сборной Украины. Интересно, что налоги, которые должны быть оплачены, будут выплачивать именно футболисты – раньше этим вопросом занималась именно ассоциация.

Напомним, 1 августа Андрей Шевченко заявил об уходе с поста главного тренера сборной Украины. Позже его помощник, Андреа Малдера, также попрощался с "сине-желтыми". 9 августа запланировано заседание Исполкома УАФ, на котором будет принято решение о тренерского штаба сборной Украины.

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