"На сьогоднішній момент є дві кандидатури – Ребров і Маркевич. Наскільки мені відомо, Ребров вже почав консультацію зі своїми юристами, щоб розірвати контракт з Аль-Айном. Цілком можливо, що він зможе це зробити. Якщо вийде, то Ребров стане головним кандидатом, щоб очолити збірну України вже 9 серпня.

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Я впевнений, що виконком буде розглядати і кандидатуру Маркевича. Зараз іде серйозна робота. На сьогодні є два варіанти, але у Реброва шанси більші. Втім, лише за умови, що він зможе вирішити питання з клубом. Я знаю, що Ребров вже радився зі своїми помічниками. Починаються рухи, щоб Ребров зміг очолити збірну", – заявив Циганик в ефірі ЦиганикLIVE.

Нагадаємо, Ребров підписав угоду з Аль-Айном лише 6 червня і ще не провів жодного офіційного матчу.

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