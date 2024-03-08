Тренерский штаб сборной Украины выбрал футболистов, которые будут бороться за попадание на чемпионат Европы 2024 года.

В полуфинале стадии плей-офф квалификации Украина сыграет со сборной Боснии и Герцеговины, матч состоится 21 марта. Путевку на Евро-2024 разыграет победитель этой пары в финале против Израиля или Исландии.

Босния и Герцеговина – Украина: соперник официально объявил заявку на матч – с Джеко, Пьяничем и двойным усилением

Голкиперы: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Караваев, Попов, Матвиенко, Конопля, Бондарь, Миколенко, Забарный, Таловеров, Михайличенко

Полузащитники: Зубков, Судаков, Шапаренко, Бражко, Зенченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский, Пихаленок

Нападающие: Довбик, Яремчук, Сикан, Ванат

Резервный список: Ризнык, Назарина, Тимчик, Гуцуляк