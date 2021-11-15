Український фахівець визнаний найкращим тренером першості у жовтні, інформує прес-служба Аль-Айна.

Павелко: Є бачення, що у майбутньому Ребров очолить збірну України

Ребров забирає цю нагороду втретє поспіль. У жовтні його команда провела 4 матчі – 2 перемоги, нічия і єдина поразка у Кубку, яка не завадила вийти до наступного етапу. Після 9 турів Аль-Айн очолює турнірну таблицю чемпіонату, випереджаючи найближчого конкурента (Аль-Вахду) на 4 очки.

Нагадаємо, контракт Реброва з арабським клубом розрахований до літа 2022 року.

"Вважайте, бо завтра може бути біда": Андрій Тлумак – про секрети нових Карпат, перші успіхи сина і любов до Гвардіоли