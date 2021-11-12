"Раньше были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную Украины. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер – Петраков. И у него нет временных ограничений насчет вопроса, сколько он будет наставником. Сколько будет успешна история, столько он и будет тренером.

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Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что видит Сергея своим преемником. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым. Мне нравится то, что между ними полное понимание. Нет ревности между ними", – отметил Павелко в эфире Радио НВ.

Напомним, Реброва называли главным фаворитом на должность наставника "сине-желтых" после ухода Андрея Шевченко, а команду в итоге возглавил Александр Петраков. Сергей Станиславович возглавил Аль-Айн 6 июня 2021, подписав с арабской командой контракт на один сезон.

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