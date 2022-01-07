Ребров бесплатно подписал экс-подопечного Вернидуба – он стал одним из творцов громкого фиаско Реала
Бывший защитник Шерифа Данило Арболеда официально перебрался в Аль-Айн, который возглавляет Сергей Ребров.
Аль-Айн Сергея Реброва объявил о подписании защитника Данило Арболеды, сообщает официальный Facebook клуба.
Аль-Айн Реброва драматично вийшов у півфінал Кубка ОАЕ, вирвавши перемогу на останніх хвилинах
Контракт рассчитан до декабря 2023 года. Дебют может состояться уже завтра, 8 января, в матче против Аль-Шарджы. Добавим, что Арболеда стал одним из героев матча Реал – Шериф, сделав 13 выносов мяча – больше всех игроков турнира во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Добавим, что в текущем сезоне защитник отыграл 32 поединка во всех турнирах за Шериф, который возглавляет Юрий Вернидуб, забив 4 гола.
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