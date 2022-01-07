Аль-Айн Сергія Реброва оголосив про підписання оборонця Даніло Арболеди, повідомляє офіційний Facebook клубу.

Аль-Айн Реброва драматично вийшов у півфінал Кубка ОАЕ, вирвавши перемогу на останніх хвилинах

Контракт розрахований до грудня 2023 року. Дебют може відбутись вже завтра, 8 січня, в матчі проти Аль-Шарджи. Додамо, що Арболеда став одним з героїв матчу Реал – Шериф, зробивши 13 виносів м'яча – найбільше серед усіх гравців турніру у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Додамо, що у поточному сезоні оборонець відіграв 32 поєдинки в усіх турнірах за Шериф, який очолює Юрій Вернидуб, забивши 4 голи.

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