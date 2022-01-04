Кубок ОАЭ, 1/4 финала

Аль-Васл – Аль-Айн – 3:4 (первый матч – 3:3)

Голы: Сантос, 14, Адриелсон, 19, Джума, 59 – Гуанка, 5, 53, Сантос, 66, Лаба, 84 (пен.)

Ребров: Возможно, останусь в Аль-Айне

В первом поединке 1/4 финала Кубка Объединенных Арабских Эмиратов Аль-Айн на своем поле расписал боевую ничью с Аль-Васлом (3:3). В ответном матче команда Реброва забила первой уже в начале встречи, однако в середине тайма пропустила дважды и ушла на перерыв, уступая в счете.

После отдыха команды обменялись голами, а в середине второй сорокапятиминутки Аль-Айн сравнял. Снова ничья 3:3, и все шло к дополнительному времени. Однако в конце матча гости заработали право на пенальти и вырвали победу по сумме двух встреч с общим счетом 7:6.

К слову, в полуфинал также вышли Аль-Вахда, Аль-Ахли и Аль-Джазира, которая и станет соперником команды Реброва в полуфинале.

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