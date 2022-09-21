Ребров: Аль-Айн не отпустил меня на войну
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров был готов непосредственно помочь своей стране, но руководство клуба имело свое мнение на этот счет.
За несколько дней до 24 февраля украинский специалист принимал своего друга Сергея Стаховского. С началом войны именитый теннисист как можно скорее вернулся на Родину, а вот Ребров остался пленником контракта с Аль-Айном. В разговоре с Юрием Гаврищаком один из лучших тренеров Украины откровенно и подробно рассказал, какими были для него первые дни полномасштабного вторжения российских оккупантов. И хотя Ребров работает в Объединенных Арабских Эмиратах, он рвался на Родину...
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