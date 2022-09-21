За несколько дней до 24 февраля украинский специалист принимал своего друга Сергея Стаховского. С началом войны именитый теннисист как можно скорее вернулся на Родину, а вот Ребров остался пленником контракта с Аль-Айном. В разговоре с Юрием Гаврищаком один из лучших тренеров Украины откровенно и подробно рассказал, какими были для него первые дни полномасштабного вторжения российских оккупантов. И хотя Ребров работает в Объединенных Арабских Эмиратах, он рвался на Родину...

Шевченко заехал в гости к Милану с важной целью – фанаты клуба получили роскошный подарок и поддержали Украину