Шевченко заїхав у гості до Мілана з важливою метою – фанати клубу отримали розкішний подарунок і підтримали Україну
Андрій Шевченко активно залучає свої колишні клуби до підтримки українського народу.
Сьогодні володар "Золотого м'яча-2004" завітав до офісу Мілана в рамках спільної акції з клубним благодійним фондом.
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Ще у березні "россонері" створили спеціальний канал збору коштів для італійського Червоного Хреста, який повинен допомагати Україні. Крім того, клуб спільно з Шевченком розробив унікальний варіант форми. Це копія екіпірування зразка фіналу ЛЧ 2003 року з окремими змінами – синьо-жовтими мотивами та написом "Мілан за мир". Гроші з продажу цієї форми також будуть передані на потреби українців, які постраждали від війни.
Шевченко приїхав, щоб особисто подякувати Мілану та його працівникам за таку ініціативність. На зустріч запросили і вболівальників, які придбали унікальну форму. Українська легенда охоче роздавав автографи та фотографувався з фанатами.
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