Сьогодні володар "Золотого м'яча-2004" завітав до офісу Мілана в рамках спільної акції з клубним благодійним фондом.

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Ще у березні "россонері" створили спеціальний канал збору коштів для італійського Червоного Хреста, який повинен допомагати Україні. Крім того, клуб спільно з Шевченком розробив унікальний варіант форми. Це копія екіпірування зразка фіналу ЛЧ 2003 року з окремими змінами – синьо-жовтими мотивами та написом "Мілан за мир". Гроші з продажу цієї форми також будуть передані на потреби українців, які постраждали від війни.

Andriy Shevchenko’s emotional thank you to the Rossoneri family ️



Il ringraziamento di @jksheva7 alla famiglia rossonera ️#SempreMilan pic.twitter.com/nx6RwcrBic — AC Milan (@acmilan) September 21, 2022

Шевченко приїхав, щоб особисто подякувати Мілану та його працівникам за таку ініціативність. На зустріч запросили і вболівальників, які придбали унікальну форму. Українська легенда охоче роздавав автографи та фотографувався з фанатами.

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