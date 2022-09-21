За кілька днів до 24 лютого український фахівець приймав свого друга Сергія Стаховського. З початком війни іменитий тенісист якомога швидше повернувся на Батьківщину, а от Ребров залишився бранцем контракту з Аль-Айном. У розмові з Юрієм Гаврищаком один із найкращих тренерів України відверто і детально розповів, якими були для нього перші дні повномасштабного вторгнення російських окупантів. І хоча Ребров працює в Об'єднаних Арабських Еміратах, він рвався на Батьківщину...

Шевченко заїхав у гості до Мілана з важливою метою – фанати клубу отримали розкішний подарунок і підтримали Україну