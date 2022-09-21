Шевченко заехал в гости к Милану с важной целью – фанаты клуба получили роскошный подарок и поддержали Украину
Андрей Шевченко активно привлекает свои бывшие клубы к поддержке украинского народа.
Сегодня обладатель "Золотого мяча-2004" посетил офис Милана в рамках совместной акции с клубным благотворительным фондом.
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Еще в марте "Россонери" создали специальный канал сбора средств для итальянского Красного Креста, который должен помогать Украине. Кроме того, клуб совместно с Шевченко разработал уникальный вариант формы. Это копия экипировки образца финала ЛЧ 2003 с отдельными изменениями – сине-желтыми мотивами и надписью "Милан за мир". Деньги с продаже этой формы также будут переданы на нужды украинцев, пострадавших от войны.
Шевченко приехал, чтобы лично поблагодарить Милан и его работников за такую инициативность. На встречу пригласили и болельщиков, которые приобрели уникальную форму. Украинская легенда охотно раздавал автографы и фотографировалась с фанатами.
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