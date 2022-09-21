Сегодня обладатель "Золотого мяча-2004" посетил офис Милана в рамках совместной акции с клубным благотворительным фондом.

Шевченко подарил Левандовски капитанскую повязку в цветах флага Украины – легенда имеет одну просьбу

Еще в марте "Россонери" создали специальный канал сбора средств для итальянского Красного Креста, который должен помогать Украине. Кроме того, клуб совместно с Шевченко разработал уникальный вариант формы. Это копия экипировки образца финала ЛЧ 2003 с отдельными изменениями – сине-желтыми мотивами и надписью "Милан за мир". Деньги с продаже этой формы также будут переданы на нужды украинцев, пострадавших от войны.

Andriy Shevchenko’s emotional thank you to the Rossoneri family ️



Il ringraziamento di @jksheva7 alla famiglia rossonera ️#SempreMilan pic.twitter.com/nx6RwcrBic — AC Milan (@acmilan) September 21, 2022

Шевченко приехал, чтобы лично поблагодарить Милан и его работников за такую инициативность. На встречу пригласили и болельщиков, которые приобрели уникальную форму. Украинская легенда охотно раздавал автографы и фотографировалась с фанатами.

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