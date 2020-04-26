Ребров – о тренировках Лобановского: Дождь льет, а мы с Шевой бежим такие "счастливые"

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Сергей Ребров вспомнил сотрудничество с Валерием Лобановским.

"Безусловно, Валерий Лобановский оставил в моей жизни яркий след, и я ему очень благодарен. В тот момент, когда мы выступали под его руководством команда демонстрировала очень прогрессивный футбол. Тренер всегда шагал в ногу со временем, а иногда его даже опережал. Многие принципов, которые он закладывал, актуальны сейчас и будут актуальны всегда.

Шевченко рассказал, что привозил Лобановскому из Милана конспекты тренировочного процесса

Мне очень приятно, что Лобановский в любой ситуации мог на меня положиться. Не только в плане активности в атаке, но и по работоспособности в обороне. Каждый день при нем ты брал от футбола что-то новое – это была настоящая школа. На первом месте у нас всегда стояла дисциплина – на поле, в раздевалке, в быту. Тренер умел найти правильные слова, мог пошутить. У него получалось не только заряжать команду, но и разряжать ее (улыбается).

Хотя был у меня и не очень приятный, как мне тогда казалось, случай. Я долгое время лежал в инфекционной больнице, перенес тяжелое заболевание. Две недели с кровати не вставал! Приезжаю на базу, а Валерий Лобановский, убедившись в том, что я хорошо себя чувствую, говорит: "Ты не бежал Купера". Думал, он шутит, но когда ко мне подошел Алексей Михайличенко и сказал: "Поехали на стадион Динамо", понял, что все очень серьезно... Мы тогда вместе с Андреем Шевченко этот норматив сдавали. Дождь льет, как из ведра, а мы с Шевой бежим такие "счастливые" (улыбается).

Как Динамо крушило российский клуб: эффектное возвращение Лобановского и дубль Реброва – ретро дня

Конечно, я был недоволен. Расстроился. Не понимал, как такое возможно и зачем это нужно. Хотя ни слова не сказал тренеру. Когда через три недели команда стартовала в Лиге чемпионов, и мы начали забивать голы, мое мнение, конечно же, изменилась сразу", – цитирует Реброва Команда 1.