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Как Динамо крушило российский клуб: эффектное возвращение Лобановского и дубль Реброва – ретро дня

06:00 142 Читати українською
Как Динамо крушило российский клуб: эффектное возвращение Лобановского и дубль Реброва – ретро дня
Ребров, Шевченко и Лужный в 1997-м / Фото с открытых источников

Прежде чем громить Барселону осенью, киевское Динамо весной размялось на более принципиальном сопернике.

Десятого марта 1997 года столичные "динамовцы" приняли на родном стадионе московское Торпедо. Спарринг вызвал серьезный ажиотаж, собрав более 12 000 зрителей. И здесь речь шла не только о старом спортивно-политическом противостоянии. Киевляне получили возможность впервые за много лет увидеть в работе Валерия Лобановского, который вернулся в родной клуб.

Два гола Сергея Реброва и точный удар Дмитрия Михайленко гарантировали Динамо разгромную победу – 3:0. А уже осенью команда Лобановского оформит громкую сенсацию в Лиге чемпионов, опередив в своем квартете Барселону, Ньюкасл и ПСВ.

Посмертна спадщина Лобановського для Моурінью, а Шева – прототип Мбаппе. Як Динамо двічі осоромило Барселону в 1997-му

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Динамо Киев Динамо Киев Ретро Торпедо Москва Торпедо Москва Валерий Лобановский Сергей Ребров Сергей Ребров Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко
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