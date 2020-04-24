Шевченко рассказал, что привозил Лобановскому из Милана конспекты тренировочного процесса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свои отношения с Валерием Лобановским после своего перехода в Милан.

"Словами трудно описать все то, что Валерий Лобановский для меня сделал. Каждый день – это новый урок, каждый день ты заносил себе в копилку. Впрочем, наиболее памятными стали те моменты, которые происходили уже после того, как я перешел в Милан.

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Была у нас такая традиция: после прилета на матчи сборной, меня всегда ждала в аэропорту машина, которую присылал за мной Васильевич. Прежде всего, я ехал на базу, поднимался к нему в номер, и мы по несколько часов там разговаривали.

Тренеру было важно все – методика работы, тренировочный процесс, физические нагрузки, тактика, бытовые вопросы, давление СМИ и болельщиков и так далее. Все мелочи и детали. Я, кстати, приезжал к нему с конспектами, в которых фиксировал многое", – цитирует Шевченко Команда №1.

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