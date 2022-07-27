"Я думаю, что Зинченко сделал правильный выбор. Если Арсенал тратит такие деньги, значит рассчитывает на него.

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Для Саши это шаг вперед, поскольку он будет считаться игроком основного состава", – сказал Ребров в интервью Football Hub.

Напомним, Зинченко перебрался в Арсенал после шести сезонов в Манчестер Сити. Контракт Александра рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Украинец уже успел дебютировать за "канониров", сыграв в спарринге против Челси (4:0).

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