Ребров – о трансфере Зинченко: "Если Арсенал тратит такие деньги, значит, рассчитывает на него"
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров прокомментировал переход Александра Зинченко из Манчестер Сити в лагерь "канониров".
"Я думаю, что Зинченко сделал правильный выбор. Если Арсенал тратит такие деньги, значит рассчитывает на него.
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Для Саши это шаг вперед, поскольку он будет считаться игроком основного состава", – сказал Ребров в интервью Football Hub.
Напомним, Зинченко перебрался в Арсенал после шести сезонов в Манчестер Сити. Контракт Александра рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Украинец уже успел дебютировать за "канониров", сыграв в спарринге против Челси (4:0).
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