"Я думаю, що Зінченко зробив правильний вибір. Якщо Арсенал витрачає такі гроші, отже розраховує на нього.

Ребров: З Ярмоленком спілкуємося українською

Для Сашка це крок вперед, оскільки він вважатиметься гравцем основного складу", – сказав Ребров в інтерв'ю Football Hub.

Нагадаємо, Зінченко перебрався в Арсенал після 6 сезонів у Манчестер Сіті. Контракт Олександра розрахований на 4 роки. Сума трансферу становила 35 мільйонів євро. Українець вже встиг дебютувати за "канонірів", зігравши у спарингу проти Челсі (4:0).

Зінченко дебютував за Арсенал з розгромної перемоги над Челсі: провів тайм, знищив візаві та став свідком шедевра