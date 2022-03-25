"План Путина сорвался. Он думал захватить Украину через два дня. Думал, что его будут встречать с объятиями.

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Полагал, что регионы, которые находятся поблизости с российской границей, возьмут просто. Но то, что сейчас делает Харьков, Мариуполь, он совсем этого не ожидал. А пройти дальше у него вообще шансов нет. Если так стоят эти города.

Его план провалился. Он не умеет проигрывать, а теперь понимает, что проиграл во всем, на всех фронтах. Мы побеждаем повсюду, но реакцию этого маразматика, мы не знаем, что будет дальше. Остается молиться, помогать Украине всем, что у нас есть. Уверен, что правда на нашей стороне", – сказал Ребров в программе "Денисов Time".

Напомним, сегодня уже 30-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям. Оккупанты изменяют тактику ведения войны, перекидывают свои войска, однако до сих пор не смогли зайти ни в один большой город, кроме Херсона.

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