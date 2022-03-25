Ребров – про Путіна: "Його план провалився, але він не вміє програвати"
Український фахівець Сергій Ребров висловився щодо поведінки збожеволілого диктатора.
"План Путіна зірвався. Він думав захопити Україну за два дні. Думав, що його зустрічатимуть з обіймами.
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Вважав, що регіони, які знаходяться поблизу російського кордону, візьмуть просто. Але те, що зараз робить Харків, Маріуполь, він цього не очікував. А пройти далі у нього взагалі немає шансів. Якщо так стоять ці міста.
Його план провалився. Він не вміє програвати, а тепер розуміє, що програв у всьому на всіх фронтах. Ми всюди перемагаємо, але реакцію цього маразматика... Ми не знаємо, що буде далі. Залишається молитися, допомагати Україні всім, що маємо. Впевнений, що правда на нашому боці", – сказав Ребров у програмі "Денисов Time".
Нагадаємо, сьогодні вже 30-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям. Окупанти змінюють тактику ведення війни, перекидають свої війська, проте досі не змогли зайти в жодне велике місто, крім Херсона.
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