"План Путіна зірвався. Він думав захопити Україну за два дні. Думав, що його зустрічатимуть з обіймами.

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Вважав, що регіони, які знаходяться поблизу російського кордону, візьмуть просто. Але те, що зараз робить Харків, Маріуполь, він цього не очікував. А пройти далі у нього взагалі немає шансів. Якщо так стоять ці міста.

Його план провалився. Він не вміє програвати, а тепер розуміє, що програв у всьому на всіх фронтах. Ми всюди перемагаємо, але реакцію цього маразматика... Ми не знаємо, що буде далі. Залишається молитися, допомагати Україні всім, що маємо. Впевнений, що правда на нашому боці", – сказав Ребров у програмі "Денисов Time".

Нагадаємо, сьогодні вже 30-й день повномасштабної війни Росії проти України. Наші оборонці продовжують мужньо давати відсіч непроханим гостям. Окупанти змінюють тактику ведення війни, перекидають свої війська, проте досі не змогли зайти в жодне велике місто, крім Херсона.

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