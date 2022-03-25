"Вот что удивительно: у нас идет война в стране, но у нас в супермаркетах люди не дерутся за гречку и сахар, а там они дерутся за сахар, когда их сыновья умирают. Вот у меня вопрос: если пустой холодильник победит телевизор, может, тогда до них что-нибудь дойдет?

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Не думаю. Я, так же как и вы, наверное, слушаю разговоры русских солдат, когда они звонят матерям, девушкам. Я слышу, о чем они говорят – это просто безумие. Эти солдаты, убивающие детей, женщин, гражданских – они говорят о какой-то кока-коле... Поэтому я не знаю, как достучаться до кого-то.

Я читаю Навального, я читаю канал Insider – интересно, что прогрессивные люди думают. Их много, но они не вылезают, до какого-то времени.

Очень многое сейчас зависит от простых людей. Даже не выйти на улицу, а показать какую-то поддержку. Когда их будет много, то их уже некуда будет сажать на 15 суток или на 15 лет. Люди просто восстанут против этого режима, потому что этот режим убивает в людях желание прогрессировать, желание пользоваться новыми технологиями, потому что закрывают абсолютно все", – сказал Ребров в программе "Денисов Time".

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Однако ВСУ и подразделения территориальной обороны дают достойный отпор врагу.

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