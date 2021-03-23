"Когда иностранцы приезжают в Динамо – они думают, что им уготовано место в стартовом составе и за него не нужно бороться.

Ребров зізнався, чому Яремчук свого часу покинув Динамо

Когда Мбокани в него не попадал, конечно, у него были обиды. Я всегда говорил, что если футболист чего-то не понимает, я могу сесть с ним один на один и все объяснить. В футболе важно не просто сказать, почему мне не нравится тот или иной игрок. Важно показать ему статистику и объяснить, почему он не играет. В футболе много компонентов. Один из них – физическая готовность в каждом матче. А не просто показать какой-то уровень в одном матче, а во втором и третьем отдыхать", – сказал Ребров в интервью Youtube-каналу "Бомбардир".

Напомним, Мбокани защищал цвета Динамо с 2013 по 2018 годы и завоевал с киевлянами золотые медали УПЛ и два Кубка Украины.

Динамо – Рух: разгром и чемпионский отрыв от Шахтера – джокеры Луческу пользуются подарками, но отбросьте экстаз