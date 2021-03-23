"Коли іноземці приїжджають в Динамо – вони думають, що їм забезпечене місце у стартовому складі і за нього не потрібно боротися.

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Коли Мбокані у нього не потрапляв, звичайно, у нього були образи. Я завжди говорив, що якщо футболіст чогось не розуміє, я можу сісти з ним один на один і все пояснити. У футболі важливо не просто сказати, чому мені не подобається той чи інший гравець. Важливо показати йому статистику і пояснити, чому він не грає. У футболі багато компонентів. Один з них – фізична готовність у кожному матчі. А не просто показати якийсь рівень в одному матчі, а в другому і третьому відпочивати", – сказав Ребров в інтерв'ю Youtube-каналу "Бомбардир".

Нагадаємо, Мбокані захищав кольори Динамо з 2013 по 2018 роки і завоював з киянами золоті медалі УПЛ та два Кубки України.

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