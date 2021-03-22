"Я радий за Романа. Якщо ви згадаєте мій перший-другий рік у київському Динамо, то я можу назвати, скільки у нас було форвардів. Ми грали за моделлю 4-1-4-1. У нас не було практично жодного конфлікту. У нас були Мбокані, Мораєс, Теодорчик, Бєсєдін та Кравець. Плюс був молодий Яремчук із дубля.

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Звичайно, непросто було потрапити у першу команду, Роман це розумів. Ми давали йому шанси, він цим користувався. Але завжди гравець сам вибирає свою долю: або він готовий боротися тут, або хоче грати кожну гру в основі.

Я ніколи не засуджую футболістів за це і завжди говорю чесно, що ніхто їм не гарантує місця в основному складі. У мене не було взагалі ніяких конфліктів з Романом, і зараз я радий за його успіхи", – зізнався Ребров в інтерв'ю Youtube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Яремчук перебував у структурі Динамо протягом 2012-2017 років. За цей час форвард зіграв за основу "біло-синіх" лише 11 матчів. З Києва Роман перебрався у Гент, у поточному сезоні провів за "буйволів" 34 поєдинки, в яких відзначився 18 голами та 5 асистами.

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