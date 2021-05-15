"Сергей Ребров – моя цель последние четыре года. Я нахожусь с ним на контакте и жду решения только от него.

Реброва в Ференцвароше заменит экс-тренер Ярмоленко

У Кайрата все будет хорошо, даже в этом сезоне. Ребята и тренер переживают, настроены на результат. Я, как и все болельщики, пропускаю ситуацию с клубом через себя и уверен, что все будет хорошо", – цитирует Баранбаева sports.ru.

К слову, Ребров во главе Ференцвароша завоевал третий чемпионский титул подряд, но в последнее время у специалиста ухудшились отношения с руководством венгерского клуба.

В свою очередь, Кайрат плохо начал новый сезон чемпионата Казахстана, и болельщики уже требуют увольнения Алексея Шпилевского. К слову, в составе казахского клуба уже есть один украинец – воспитанник Динамо Адеринсола Эсеола.

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