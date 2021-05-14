Венгерский клуб может вскоре попрощаться с Сергеем Ребровым. Ему уже нашли замену на просторах Австрии.

Петер Штегер должен заменить на посту главного тренера Ференцвароша Сергея Реброва. Стороны уже на финальной стадии переговоров, а контракт будет подписан вскоре, сообщает Sports Business.

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В качестве аргумента такого развития событий издание называет приезд Макса Хагмайра в Будапешт – агента Штегера. 55-летний тренер уже отреагировал на эту информацию. "Сейчас не лучшее время, чтобы об этом говорить. Это будет актуально с конца мая, а до этого нам еще стоит многое сделать", – заявил австриец.

Заметим, Петер Штегер в течение карьеры успел поработать у себя на родине, в частности в Аустрии, а также за рубежом – в немецких Кельне и Боруссии Дортмунд. В расположении "шмелей" специалист тренировал и Андрея Ярмоленко.

Что касается Сергея Реброва, то в последнее время в СМИ увеличилось слухов об уходе из Ференцвароша уже летом, хотя его контракт с клубом рассчитан до июня 2022-го.

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