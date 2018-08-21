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"Ребров 2 раза выиграл чемпионат при живом Шахтере": Сергей Кравченко удивлен "огульной критикой" от ТК Футбол

20:32 215 Читати українською
"Ребров 2 раза выиграл чемпионат при живом Шахтере": Сергей Кравченко удивлен "огульной критикой" от ТК Футбол
Сергей Кравченко / Instagram

В разговоре с "Футбол 24" капитан СК Днепр-1 Сергей Кравченко высказался о работе бывшего наставника Динамо Сергея Реброва.

"Академия Шахтера – очень сильная, – говорит Сергей Кравченко, отвечая на вопрос "Футбол 24". – Футболисты из академии Шахтера играют везде. Но реалии таковы, что покупают Бернарда за 20 миллионов. Так кого выпускать: Бернарда или Зубкова?

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Тот же Ребров стал подпускать молодежь. Это дало толчок молодым, они видят, что любой может попасть в состав. И вот Реброва канал "Футбол", журналисты постоянно критиковали. Но я не мог понять, как при живом Шахтере, при таком бюджете он умудрился 2 раза выиграть чемпионат. При этом сделав 5-7 футболистов. И его так огульно критиковали... Мне странно".

Большое и острое интервью "Футбол 24" с Сергеем Кравченко, экс-хавбеком Ворсклы, Динамо, Днепра, Волыни и сборной Украины читайте уже завтра.

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Сергей Ребров Сергей Ребров Динамо Киев Динамо Киев Сергей Кравченко Сергей Кравченко Шахтер Шахтер Футбол 1
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