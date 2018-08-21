Вернидуб: Футбол 1/2 – это лучшие каналы, которые говорят только правду

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб попытался прояснить ситуацию Евгения Лозинского и рассказал о своем отношении к каналам Футбол 1/2.

ТК Футбол выпустил сюжет, в котором утверждается, что клуб имеет задолженность перед бывшим игроком Евгением Лозинским и поэтому может быть дисквалифицирован из еврокубков.

"Почему я даже должен оправдываться? Профессиональный футболист должен уметь быть в такой среде, где выживает сильнейший. Лозинскому могу только пожелать удачи и здоровья. Если ты настоящий футболист – то всегда это сможешь доказать.

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Что еще комментировать, и зачем? Я – тренер, через меня знаете сколько футболистов прошло, которые в итоге выросли как профессионалы и идут дальше! А еще сколько тех, которые, видишь ну не подходят – ни для команды, ни для тактики, ни для рисунка игрового. Что я должен делать, оставлять их? Я принял тогда такое решение. В той ситуации нужно было выживать. И настоящие профи выжили. Тот же Шунич, которого мы взяли почти бесплатно, а через 2 года продали за огромную сумму!

Сюжет ТК Футбол 1? Меня ничего не удивляет. Потому что каналы Футбол 1/2 – это лучшие каналы, которые говорят только правду. И честно подают лучшие сюжеты о тех соперниках, которые должны вот-вот сыграть с Шахтером.

Я только респект могу сказать Александру Денисову. Он просто супердиректор этого канала и честнейший человек. Повторяю: он честный человек и разбирается в футболе, это – суперэксперт. Респект ему, и дай Бог здоровья", – цитирует Вернидуба издание newsone.

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