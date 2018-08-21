"Ребров 2 рази виграв чемпіонат при живому Шахтарі": Сергій Кравченко здивований "огульною критикою" від ТК Футбол

У розмові з "Футбол 24" капітан СК Дніпро-1 Сергій Кравченко висловився щодо роботи колишнього наставника Динамо Сергія Реброва.

"Академія Шахтаря – дуже сильна, – каже Сергій Кравченко, відповідаючи на запитання "Футбол 24". – Футболісти з академії Шахтаря грають скрізь. Але реалії такі, що купують Бернарда за 20 мільйонів. То кого випускати: Бернарда чи Зубкова?

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Той же Ребров став підпускати молодь. Це дало поштовх молодим, вони бачать, що будь-хто може потрапити до складу. І ось Реброва канал "Футбол", журналісти постійно критикували. Але я не міг зрозуміти, як при живому Шахтарі, при такому бюджеті він примудрився 2 рази виграти чемпіонат. При цьому зробивши 5-7 футболістів. І його так огульно критикували... Мені це дивно".

Велике і гостре інтерв'ю "Футбол 24" із Сергієм Кравченком, екс-хавбеком Ворскли, Динамо, Дніпра, Волині та збірної України читайте вже завтра.

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