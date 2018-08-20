Зоря під прицілом: канали Футбол 1/2 "шиють" луганцям дискваліфікацію у єврокубках

Публічний конфлікт між луганською Зорею і телеканалами "Футбол 1/2" триває. Новий епізод місцями небанального шоу розбирає "Футбол 24".

Після несподіваного та приємного результату, якого луганська Зоря добилася в матчі з португальською Брагою минулого тижня, генеральний директор "чорно-білих" Сергій Рафаїлов не уник нагоди "вколоти" керманича донецького Шахтаря Паулу Фонсеку. Португальський тренер перед протистоянням Зорі та Браги консультував співвітчизників, а також впевнено заявляв – "зброярі" без проблем пройдуть луганців. Гострий на язик функціонер після результативної нічиєї на Естадіо Акса написав у власному Facebook, що тепер чекає коментарів від великого спеціаліста х#секи, відверто натякаючи на тренера "гірників".

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Фонсека, на диво, відреагував на допис Рафаїлова доволі стримано. Португалець розповів журналістам, що не знає, хто ця постать, а також вдався до світоглядних роздумів про свободу слова. Мовляв, є вона в людей – вони можуть говорити все, що хочуть і думають. Проте, для тих, хто глибше цікавиться справами у вітчизняному футболі, стало очевидно, що на цьому в історії чергового протистояння "луганських" із "донецькими" зарано ставити крапку.

Так воно й сталося. Уже в неділю в ефірі програми "Великий футбол" вийшов почутливий сюжет із гучною назвою "Як Зоря зламала футбольне життя Євгенові Лозинському". Так журналісти каналів "Футбол 1/2" вирішили закласти чергову цеглину в давній конфлікт із луганським клубом, а сама сутичка тепер має чудову можливість перерости із весняної в літньо-осінню. Зорі вже погрожують штрафними санкціями, прочуханом у вигляді трансферного бану та навіть дискваліфікацією із єврокубків.

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Канва телесюжету – заборгованість Зорі перед своїм колишнім оборонцем Євгеном Лозінським. Той провів 4 матчі в першій команді в першій половині сезону 2011/12, а з приходом на посаду головного тренера Юрія Вернидуба (спочатку в статусі в. о., а з травня 2012-го – повноцінного керманича) втратив місце в основі. Пізніше – індивідуальні тренування, проблеми з виплатою зарплати і, зрештою, розрив контракту з ініціативи клубу. Лозінський вирішив цього луганцям не вибачати: він із допомогою адвоката дійшов до Лозанни й домігся компенсації для себе.

За рішенням CAS від грудня 2013 року Зоря повинна була виплатити 230 тисяч доларів (зарплата плюс моральна компенсація). Зараз Лозінський через свого юриста заявляє, що керівництво луганців так і не виплатило йому повної суми боргу, але погоджується – майже 200 тисяч він отримав. Зоря має свою правду й вважає, що розрахувалася з центрбеком повністю, оскільки до коштів, отриманих Євгеном Лозінським, слід додати ще й податки. У питанні, хто правий, тепер розбирається Апеляційний комітет ФФУ й, очевидно, для луганців не буде проблемою виплатити залишок боргу. Якщо це знадобиться.

Та про це автори сюжету "Великого футболу" воліють не згадувати. Натомість лунають пафосні конструкції на кшталт "Вернидуб із Рафаїловим придумали схему, як викинути Лозінського" або "кар'єру захисника цинічно зруйнували". Нібито головний тренер Зорі розчищав місце в складі для свого сина Віталія, а герой програми став невинною жертвою сімейних узів по-луганськи. Ціла схема, щоб здихатися оборонця, який відіграв із липня по листопад аж 4 матчі? Серйозно!? Зруйнували кар'єру гравця, який фактично попрощався з надіями на вагомі успіхи у футболі ще в 20-річному віці після важкої травми коліна, через яку змушений був пропустити 2 роки? І якщо Вернидуб-старший так опікає Вернидуба-молодшого, то чому останній покинув луганський клуб, коли почав відверто "не тягнути"?

Це запитання, відповіді на які журналісти "Футбол 1/2" у своєму сюжеті не дали. Так само, як навіть і не спробували взяти коментар у представників Зорі. Баланс думок? Ні, не чули. Та й для чого це, якщо основна мета появи з нафталіну звичайного трудового спору – поставити на місце того, хто вирішив кинути виклик небожителям...

Антон Федорців, "Футбол 24"