Тимо Вернер может продолжить карьеру в столице Испании, хотя и не в той роли, на которую он хотел бы претендовать.

Нападающий сборной Германии и Челси – Тимо Вернер – этим летом может сменить клуб. По информации портала El Larguero, 26-летний игрок был предложен мадридскому Реалу.

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Сообщается, что в ближайшие 12 дней руководство "сливочных" определится, нужна ли им альтернатива Бензема. На эту роль претендовал Эден Азар. В ходе турне по США тренерский штаб попытался наигрывать бельгийца в качестве ложной девятки, однако своей игрой он не убедил.

Впрочем, есть сомнения в желании самого Вернера переходить в Реал на роль запасного. Кроме того, Тимо будет дорого стоить – не менее 35 миллионов.

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