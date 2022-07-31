Тімо Вернер може продовжити кар'єру в столиці Іспанії, хоча й не в тій ролі, на яку він би хотів претендувати.

Нападник збірної Німеччини та Челсі – Тімо Вернер – цього літа може змінити клуб. За інформацією порталу El Larguero, 26-річного гравця запропонували мадридському Реалу.

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Повідомляється, що в найближчі 12 днів керівництво "вершкових" визначиться, чи потрібна їм альтернатива Бензема. На цю роль претендував Еден Азар. Під час турне по США тренерський штаб спробував награвати бельгійця в якості фальшивої дев'ятки, однак свою грою він не переконав.

Втім, існують сумніви в бажанні самого Вернера переходити в Реал на роль запасного. Крім того, Тімо буде дорого коштувати – не менше 35 мільйонів.

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