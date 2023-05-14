Очень странный эпизод случился на 84 минуте матча против Хетафе, когда Реал начал проводить замену. Вместо Асенсио на поле должен был выйти Одриосола, но что-то пошло не так, отмечает AS.

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Как раз в этот момент Камавинга получил повреждение и попросил замену. В конце концов, именно француз оказался на скамейке запасных, а Асенсио, который уже был заменен, остался на поле. Здесь имеет место и судейская ошибка, ведь Мартинес Муньера не должен был позволить Асенсио вернуться на поле после замены, и Реал должен был доигрывать вдесятером.

Таким образом, Хетафе имеет право на подачу апелляции и рассчитывать на техническую победу. Реалу же грозит не только снятие трех очков, но и штраф от 6001 до 9000 евро.

Реал полурезервным составом торжествовал в мадридском дерби – Асенсио победил Хетафе дальним ударом, Лунин не вышел