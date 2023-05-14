Реалу грозит техническое поражение за манипуляции Анчелотти с заменами
В поединке 34-го тура Ла Лиги Реал устроил настоящую клоунаду, меняя игроков.
Очень странный эпизод случился на 84 минуте матча против Хетафе, когда Реал начал проводить замену. Вместо Асенсио на поле должен был выйти Одриосола, но что-то пошло не так, отмечает AS.
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Как раз в этот момент Камавинга получил повреждение и попросил замену. В конце концов, именно француз оказался на скамейке запасных, а Асенсио, который уже был заменен, остался на поле. Здесь имеет место и судейская ошибка, ведь Мартинес Муньера не должен был позволить Асенсио вернуться на поле после замены, и Реал должен был доигрывать вдесятером.
Таким образом, Хетафе имеет право на подачу апелляции и рассчитывать на техническую победу. Реалу же грозит не только снятие трех очков, но и штраф от 6001 до 9000 евро.
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