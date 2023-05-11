Голкипер Реала Андрей Лунин уже в следующем сезоне может сменить не только команду, но и чемпионат.

После переезда в Мадрид вратарь сборной Украины был либо дублером Тибо Куртуа, либо выступал за другие испанские клубы на правах аренды. Летом у Лунина может появиться шанс покинуть Пиренеи.

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По информации Fichajes.net, 24-летний украинец стал одной из главных трансферных целей для Жозе Моуринью. Хотя португальца связывают с переездом в ПСЖ, сам он активно работает над формированием состава Ромы на следующий сезон.

Отмечается, что Моуринью видит в Лунине потенциал заменить Руя Патрисиу и стать основным голкипером римлян. "Джалоросси" осознают, что осуществить этот переход будет нелегко. Клуб рассматривает два варианта – аренда или полноценный трансфер, за который придется заплатить около 15 миллионов евро.

Напомним, контракт Андрея с Реалом действует до лета 2024 года. В последнее время все чаще появляются слухи о том, что Лунин может покинуть мадридский гранд ради игровой практики.

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