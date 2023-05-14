Дуже дивний епізод трапився на 84 хвилині матчу проти Хетафе, коли Реал почав проводити заміну. Замість Асенсіо на поле мав вийти Одріосола, але щось пішло не так, відзначає AS.

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Якраз у цей момент Камавінга зазнав пошкодження та попросив заміну. Зрештою, саме француз опинився на лаві запасних, а Асенсіо, який вже був замінений, знову опинився на полі. Тут має місце і суддівська помилка, адже Мартінес Мунуера не мав дозволити Асенсіо повернутись на поле після заміни, і Реал повинен був догравати вдесятьох, оскільки у Карло Анчелотті більше не було замін.

Таким чином, Хетафе має право на подання апеляції та розраховувати на технічну перемогу. Реалу ж загрожує не лише зняття трьох очок, а й штраф від 6001 до 9000 євро.

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