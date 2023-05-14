Карло Анчелотти в промежутке между битвами с Манчестер Сити прогнозируемо провел ротацию. Андрей Лунин в аукцион щедрости от тренера не попал, оставшись в запасе. Там же сидели Модрич, Кроос, Бензема, Карвахаль, Винисиус и Алаба.

Зато в основе вышли Васкес, Начо, Менди (впервые после травмы), Себальйос, Асенсио и сам месье Азар! Именно с такими силами "сливочным" необходимо было побеждать Хетафе в мадридском дерби. "Королевский клуб" шел на третьей позиции с отставанием в одно очко от Атлетико, а их соперник борется за выживание.

Отсутствие основного состава сразу же ударило по сыгранности, на которой и базируется величие нынешнего Реала. В первом тайме команды шли на равных, создав лишь один опасный момент на двоих – это Асенсио бахнул с дистанции, заставив Сорию выполнять сейв. Плюс был эпизод с врыванием Вальверде и ударом, который парировал голкипер, но там был офсайд.

Второй тайм почти ничем не отличался. Карло Анчелотти даже пришлось бросать в бой лидеров – Крооса, Винисиуса и Модрича. Особенно этот ход не помог. Оба коллектива создали мизерное количество моментов

Хетафе свой единственный шанс не реализовал. На 66-й минуте Иглесиас выстрелил под перекладину, однако Куртуа парировал – это был первый удар в створ за весь матч. Реал ответил голом на 70-й минуте. Героем стал Асенсио, который обыгрался с Васкесом и пробил с окраин штрафной, а мяч рикошетом прошел под рукой Сории. 1:0!

На 76-й минуте Винисиус получил разрезной пас от Мариано Диаса и забил второй гол, но его отменили из-за офсайда. Кроме того, на 78-й Асенсио замыкал подачу Крооса на дальнюю штангу, пробивая головой в упор – впрочем, и здесь Сория сыграл на высоте. Этот момент стал последним во встрече.

Реал празднует победу в мадридском дерби и выходит на вторую позицию, хотя Атлетико свой матч проведет завтра.