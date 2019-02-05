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Реал зол на Ла Лигу – "сливочные" имеют на день меньше отдыха, чем Барселона, перед обеими матчами в Кубке Испании

11:34 65 Читати українською
Реал зол на Ла Лигу – "сливочные" имеют на день меньше отдыха, чем Барселона, перед обеими матчами в Кубке Испании
Реал / Соцсети

Реал недоволен календарем чемпионата Испании, из-за меньшего количества перерыва между матчами, чем у Барселоны.

В мадридском клубе считают, что Ла Лига несправедливо обошлась с ними, ведь команда Солари имеет день меньше отдыха перед обеими матчами Кубка Испании против Барселоны, сообщает Marca.

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Первый матч полуфинала Кубка Испании состоится 6-го февраля, Барселона провела поединок 22 тура чемпионата Испании 2-го февраля, тогда как Реал 3-го числа. Аналогичная ситуация произойдет перед ответным матчем, который запланирован на 27 февраля. Барселона сыграет 24-го февраля, а Реал 25-го.

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Заметим, что за календарь матчей чемпионата Испании отвечает именно Ла Лига. Реал хочет попросить перенести матч с Леванте на субботу, 23 февраля.

Кубок Испании1/2 финала, первые матчи

Барселона - Реал Мадрид: Среда 06 февраля 2019

Барселона
до матча
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дн
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7
час
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15
мин
Реал Мадрид
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