Реал злий на Ла Лігу – "вершкові" матимуть на день менше відпочинку, ніж Барселона, перед обома матчами у Кубку Іспанії

Реал незадоволений календарем чемпіонату Іспанії, через меншу кількість перерви між матчами, ніж у Барселони.

У мадридському клубі вважають, що Ла Ліга несправедливо обійшлась з ними, адже команда Соларі має на день менше відпочинку перед обома матчами Кубка Іспанії проти Барселони, повідомляє Marca.

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Перший матч півфіналу Кубка Іспанії відбудеться 6-го лютого, Барселона провела поєдинок 22 туру чемпіонату Іспанії 2-го лютого, тоді як Реал 3-го числа. Аналогічна ситуація відбудеться перед матчем-відповіддю, який запланований на 27 лютого. Барселона зіграє 24-го лютого, а Реал 25-го.

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Зауважимо, що за календар матчів чемпіонату Іспанії відповідає саме Ла Ліга. Реал хоче попросити перенести матч з Леванте на суботу, 23 лютого.