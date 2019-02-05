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Реал злий на Ла Лігу – "вершкові" матимуть на день менше відпочинку, ніж Барселона, перед обома матчами у Кубку Іспанії

11:34 165 Читать на русском
Реал злий на Ла Лігу – "вершкові" матимуть на день менше відпочинку, ніж Барселона, перед обома матчами у Кубку Іспанії
Реал / Соцмережі

Реал незадоволений календарем чемпіонату Іспанії, через меншу кількість перерви між матчами, ніж у Барселони.

У мадридському клубі вважають, що Ла Ліга несправедливо обійшлась з ними, адже команда Соларі має на день менше відпочинку перед обома матчами Кубка Іспанії проти Барселони, повідомляє Marca.

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Перший матч півфіналу Кубка Іспанії відбудеться 6-го лютого, Барселона провела поєдинок 22 туру чемпіонату Іспанії 2-го лютого, тоді як Реал 3-го числа. Аналогічна ситуація відбудеться перед матчем-відповіддю, який запланований на 27 лютого. Барселона зіграє 24-го лютого, а Реал 25-го.

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Зауважимо, що за календар матчів чемпіонату Іспанії відповідає саме Ла Ліга. Реал хоче попросити перенести матч з Леванте на суботу, 23 лютого.

Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона
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Реал Мадрид
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