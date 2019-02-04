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Солари: Реал – всегда фаворит в Классико, и мы всегда побеждаем

00:46 78 Читати українською
Солари: Реал – всегда фаворит в Классико, и мы всегда побеждаем
Сантьяго Солари / Фото: ФК Реал

Наставник мадридского Реала Сантьяго Солари прокомментировал победу "сливочных" в матче против Алавеса.

"В таких матчах всегда трудно начинать и заканчивать. Соперники умеют играть и делают это замечательно. Иско сделал невероятную передачу Одриосолу, и классно, что эти футболисты сыграли так хорошо.

Алавесу пришлось ехать на матч против Реала автобусом – команда преодолела более 700 километров

Мы выглядели очень серьезными и показали все желание, которое у нас есть. Мадрид – всегда фаворит в Классико. При всем уважении к сопернику, мы всегда побеждаем.

Мы будем бороться до конца. Вы видели, что сегодня мы очень хотели набрать очки. У этой команды есть большой опыт игры нескольких матчей в неделю. Мадрид никогда не сдается. Сегодня мы показали, что у нас огромное желание сократить отрыв от Барселоны.

Мы не думаем о нашем календаре или календаре Барселоны, не мы его составляем. Мы должны подготовиться к своей лучшей игре. Винисиус провел великолепный матч. Мы в восторге от его игры и его прогресса", – цитирует Солари El Chiringuito.

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Матч окончен
3 : 0
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Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Реал Мадрид - Алавес Сантьяго Солари Сантьяго Солари
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