Мадридцам пришлось надевать комплект прошлого сезона, информирует Marca.

Валенсия – Реал Мадрид: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги – Лунин и Яремчук в основе

Валенсия на домашнюю встречу вышла в привычном сочетании – белая майка, черные шорты и гетры. Делегат матча решил, что ни один из нынешних комплектов Реала не будет достаточно контрастным. Домашняя форма "сливочных" полностью белая, гостевая серо-черная, а третья черная. К счастью, у мадридцев под рукой оказался прошлогодний гостевой набор фиолетового цвета, который устроил делегата.

Напомним, матч Валенсия – Реал начался в 22:00 по киевскому времени. В основе обеих команд есть украинцы – Роман Яремчук и Андрей Лунин соответственно.

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