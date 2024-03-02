Валенсия в рамках 27-го тура чемпионата Испании 2023/24 принимает мадридский Реал. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию - в этой новости на "Футбол 24".

Матч 27-го тура Ла Лиги 2023/24 между Валенсией и мадридским Реалом начнется в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна по ссылке на MEGOGO. Андрей Лунин начнет встречу в основном составе – как и Роман Яремчук!

Куртуа неожиданно "предал" Лунина – кипер Реала нашел клубу нового вратаря, который поражает статистикой

Мадридцы в случае триумфа оторвутся от Жироны на 9 очков, хотя каталонцы свою игру проведут в воскресенье. Левантийцы же могут приблизиться к зоне Лиги Европы на расстояние 6 зачетных баллов – вот только в двух предыдущих турах они побед не знали.

Зозуля нужен агентскому бизнесу – у него есть то, чего нет у других