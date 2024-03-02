Мадридцям довелося одягати комплект минулого сезону, інформує Marca.

Валенсія – Реал Мадрид: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Лунін і Яремчук у основі

Валенсія на домашню зустріч вийшла у звичному поєднанні – біла майка, чорні шорти та гетри. Делегат матчу вирішив, що жоден з нинішніх комплектів Реала не буде достатньо контрастним. Домашня форма "вершкових" повністю біла, гостьова сіро-чорна, а третя чорна. На щастя, у мадридців під рукою опинився минулорічний гостьовий набір фіолетового кольору, який влаштував делегата.

Нагадаємо, матч Валенсія – Реал розпочався о 22:00 за київським часом. У основі обох команд є українці – Роман Яремчук та Андрій Лунін відповідно.

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