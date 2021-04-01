Впервые за долгое время на выборах президента Реала может быть альтернатива. Флорентино Перес не планирует сдавать позиции.

Текущий срок для нынешнего руководителя клуба уже четвертый на посту президента. Однако Перес не планирует останавливаться и готовится к очередным выборам, процесс организации которых поручил запустить Совету директоров Реала, сообщает Marca.

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По информации издания, борьба за должность в 2021 году для Переса не будет такой же легкой, как в 2009, 2013 или 2017, когда он был единственным кандидатом. Конкурировать за кресло президента Королевского клуба планирует бизнесмен Энрике Рикельме.

Таким образом, на предстоящих выборах сможем увидеть противостояние 74-летнего Переса с вдвое младшим Рикельме (32 года). Его компания с уставным капиталом в более 300 млн евро работает в сфере возобновляемой энергетики.

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"Прямо сейчас клуб должен выбрать другое направление и полностью профессионализировать менеджмент, превратившись в действительно глобальный бренд, иначе возникнут проблемы. Быть глобальным – это больше, чем просто турне по США", – заявил Рикельме.