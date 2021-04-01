Вперше за тривалий час на виборах президента Реала може бути альтернатива. Флорентіно Перес не планує здавати позиції.

Поточний термін для нинішнього керівника клубу вже четвертий на посаді президента. Однак Перес не планує зупинятися і готується до чергових виборів, процес організації яких доручив запустити Раді директорів Реала, повідомляє Marca.

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За інформацією видання, боротьба за посаду в 2021 році для Переса не буде такою ж легкою, як у 2009, 2013 чи 2017, коли він був єдиним кандидатом. Конкурувати за крісло президента Королівського клубу планує бізнесмен Енріке Рікельме.

Таким чином, на майбутніх виборах зможемо побачити протистояння 74-річного Переса з удвічі молодшого Рікельме (32 роки). Його компанія зі статутним капіталом у понад 300 млн євро працює у сфері відновлювальної енергетики.

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"Прямо зараз клуб повинен вибрати інший напрямок і повністю професіоналізувати менеджмент, перетворившись на справді глобальний бренд, інакше виникнуть проблеми. Бути глобальним – це більше, ніж просто турне по США", – заявив Рікельме.