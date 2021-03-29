Главными целями до сих пор остаются Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд. Руководство королевского клуба не удовлетворится кем-то одним из этой пары. Мадрид понимает, что нельзя терять времени, и попытается купить молодых звезд уже летом, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации испанского издания, Реал начнет с того, что разгрузит бюджет и продаст несколько своих звезд. Прежде всего, "сливочные" хотят попрощаться с Гаретом Бейлом, чтобы не платить его 15 млн евро зарплаты. Рафаэль Варан пока не проявляет заинтересованности в продлении контракта, поэтому его могут продать, чтобы через год не потерять бесплатно.

Практически решена судьба Иско, для которого больше нет места на Сантьяго Бернабеу. Это же касается и Марсело. Контракты обоих действующие до 2022 года.

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Отдельным пунктом стоят имена Эдена Азара и Винисиуса Жуниора. Их продажа никогда не была для Реала обязательной, но они могут стать жертвами трансферов Мбаппе и Холанда. Дело даже не в финансах. Просто для новых кумиров нужно освободить место в составе.