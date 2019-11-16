Реал запланировал громкий обмен с Манчестер Юнайтед, – СМИ

Мадридский Реал не бросает надежд подписать полузащитника английского Манчестер Юнайтед Поля Погба. "Сливочные" готовы включить в сделку своего хавбека.

Испанец Иско будет фигурировать в каждом предложении мадридцев о трансфере скандального француза, сообщает Eldesmarque.

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По информации издания, Реал в январе вновь попытается подписать Погба. На переезде 26-летнего полузащитника МЮ давно настаивает тренер "сливочных" Зинедин Зидан. Тем временем Иско не входит в планы специалиста. Перехватить Погба у Реала попытается Ювентус. Боссы туринцев хотят вернуть французского хавбека в Пьемонт после получения согласия от Криштиану Роналду.

В сезоне 2019/20 Поль Погба перестал быть важным исполнителем Юнайтед, поскольку по разным причинам провел всего 5 матчей в АПЛ (2 ассиста). В активе же Иско 6 матчей в Ла Лиге.

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