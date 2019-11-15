Агент Бейла начал переговоры с двумя лондонскими клубами, – СМИ

Полузащитник мадридского Реала Гарет Бейл не хочет оставаться в Королевском клубе и собирается вернуться в АПЛ.

Агент футболиста Джонатан Барнетт уже начал переговоры о переходе своего клиента с лондонскими Тоттенхэмом и Арсеналом, информирует Sport.es. Именно в столице Великобритании звездный футболист хочет продолжить свою карьеру.

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Напомним, летом Реал пытался продать Бейла в китайский клуб, но в последний момент сделка сорвалась. В течение нынешнего сезона игрок несколько раз давал понять, что недоволен своим положением в мадридской команде.

Контракт Бейла с Реалом рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 30-летний футболист забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за "сливочных" во всех турнирах.

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